Erling Haaland beim BVB: Jetzt Charakter zeigen! - Kommentar

Terzic hadert mit Schiedsrichtern: "Was wir nicht verstehen ..."

Mit dem Viertelfinal-Aus in der Champions League beginnt für Borussia Dortmund jetzt der Charaktertest in zwei Teilen.

Teil eins: Reißt sich die Mannschaft an den verbliebenen sechs Bundesliga-Spieltagen so zusammen, dass in letzter Sekunde die Qualifikation zur Champions League 2021/22 doch noch gelingt? Dann wäre die Saison halbwegs gerettet. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)