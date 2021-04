BVB-Aus: Lienen und Hamann kritisieren Can-Elfmeter: "geisteskrank"

Der Elfmeter nach einem Handspiel von Emre Can gegen ManCity erregt die Gemüter. Die TV-Experten Hamann und Lienen kritisieren die Entscheidung am schärfsten.

Es lief die 52. Minute im Dortmunder Stadion, als Emre Can den Ball zuerst mit dem Kopf berührte und ihn dann an den ausgestreckten linken Oberarm bekam. ( Spielplan und Ergebnisse der Champions League )

Lienen: Interpretationen sind geisteskrank

Dort waren sich die beiden Experten Dietmar Hamann und Ewald Lienen in ihrer strikten Ablehnung der Elfmeterentscheidung einig. Nur in ihrer Wortwahl unterschieden sich die beiden Ex-Fußballer.

Hamann zweifelt an Zukunft des Videobeweises

Auch wenn die beiden Experten ihre Meinung nicht unbedingt distanziert vortrugen, die offiziellen FIFA-Regeln geben ihnen Recht. Da heißt es: "Abgesehen von den genannten Vergehen liegt in folgenden Situationen, in denen der Ball an die Hand/den Arm eines Spielers springt, kein Vergehen vor: Der Ball springt direkt vom Kopf oder Körper (einschließlich des Fußes) des Spielers an dessen Hand/Arm."