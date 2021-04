BVB: Michael Zorc plant weiter mit Erling Haaland

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc glaubt weiter an einen Verbleib von Torjäger Erling Haaland ( Champions League: Borussia Dortmund - Manchester City JETZT im LIVETICKER ).

"Fakt ist: Ohne unsere Unterschrift geht nichts. Wir planen mit ihm, unabhängig davon, ob wir uns für die Champions League qualifizieren oder nicht", sagte Zorc am Mittwoch bei Sky .

Raiola sprach mit Zorc

Dabei habe "Michael Zorc uns gegenüber klargemacht, dass der BVB Erling in diesem Sommer nicht verkaufen will", schilderte Raiola bei SPORT1: "Diese Meinung respektiere ich, was aber nicht heißt, dass ich automatisch auch der gleichen Auffassung bin."