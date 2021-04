Rekord: VfL Osnabrück kassiert gegen Regensburg elfte Heimpleite in Folge

Osnabrück hat nun 11 Heimniederlagen in Folge kassiert © FIRO/FIRO/SID

Der VfL Osnabrück hat mit der elften Heimniederlage in Folge den Negativ-Rekord der 2. Bundesliga noch ausgebaut.

Die Niedersachsen verloren das Kellerduell gegen Jahn Regensburg 0:1 (0:1) und stecken auf dem 16. Tabellenplatz fest. Seit Oktober hat der VfL an der Bremer Brücke keinen Punkt mehr geholt ( Tabelle der 2. Bundesliga ).

Die Highlights der 2. Bundesliga am Sonntag ab 9 Uhr in Hattrick Pur - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1

Andreas Albers verwandelte in der 26. Minute einen Foulelfmeter für den Jahn, Osnabrück konnte auch eine Überzahl in der Schlussphase nicht nutzen: Niklas Beste sah in der 84. Minute Rot wegen groben Foulspiels. Während Regensburg auf Platz 13 springt, steckt der VfL auch unter dem neuen Trainer Markus Feldhoff tief im Abstiegskampf. Auf dem Relegationsrang beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer schon drei Punkte.