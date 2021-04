2. Bundesliga: Klaus Allofs will mit Fortuna Düsseldorf noch aufsteigen

Im Aufstiegskampf der 2. Liga ist Fortuna Düsseldorf bestenfalls Außenseiter. Doch Vorstand Klaus Allofs will nicht aufgeben und äußert sich bei SPORT1 auch zu Kiel.

12 Siege, sieben Unentschieden, acht Niederlagen. Das ist normalerweise nicht die Bilanz eines Aufstiegsanwärters in der Schlussphase der Saison.

Und dennoch glauben sie bei Fortuna Düsseldorf noch an den Aufstieg in die Bundesliga. "Auch wenn man da belächelt wird, wäre es unser größter Fehler, jetzt aufzugeben", sagte Fortuna-Vorstandsmitglied Klaus Allofs bei SPORT1 .

Die sechstplatzierten Rheinländer haben im Vergleich zu den anderen Top-Mannschaften der 2. Bundesliga noch ein Spiel in der Hinterhand, weil die Partie am vergangenen Wochenende gegen den Karlsruher SC wegen Coronafällen beim Gegner ausgefallen ist. ( Tabelle der 2. Bundesliga )

Allofs: "Dürfen uns keinen Fehltritt mehr leisten"

"Die oberen Mannschaften spielen noch gegeneinander, der Rhythmus der 2. Liga ist etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Es könnte durchaus noch Überraschungen geben", begründet der Europameister von 1980 seine Hoffnungen, dass die Fortuna am Ende doch noch den direkten Wiederaufstieg schafft. ( Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga )

"Aber entscheidend ist, was wir machen", schränkt er ein. "Wir dürfen uns nicht mehr viele oder besser gar keinen Fehltritt mehr leisten." Der Rückstand auf einen Aufstiegsplatz beträgt immerhin stolze sieben Punkte. Am 29. Spieltag muss die Fortuna bei "Kellerkind" VfL Osnabrück antreten (2. Bundesliga: VfL Osnabrück -Fortuna Düsseldorf, So., ab 13.30 Uhr im LIVETICKER)