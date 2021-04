Spielplan-Macher und Ehrenpräsident: Fortuna trauert um Hans-Georg Noack

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf trauert um seinen Ehrenpräsidenten Hans-Georg Noack. Der langjährige Funktionär des Klubs starb am Dienstag im Alter von 92 Jahren in Lierenfeld. Überregional bekannt wurde Noack in den Jahren von 1986 bis 2001, als er für die Spielpläne der Bundesliga verantwortlich war.