TSV 1860 München: Sascha Mölders hat Fanshop für "Wampe von Giesing"

Sechs Semmeln! So feiert Mölders sein Siegtor

Wohl auch deshalb, weil sich der gebürtige Essener häufig selbst nicht so wichtig nimmt und auch über seine eigene Person lachen kann. Der Beweis: Mit Blick auf Kommentare über seinen nicht ganz austrainierten Körper hat Mölders jetzt eine Kollektion entworfen und dazu auch einen eigenen Fanshop gegründet.

Mölders verkauft T-Shirts, Hoodies und Tassen

Dort gibt es in den Vereinsfarben der Löwen unter anderem T-Shirts, Hoodies und Tassen zu kaufen, die ihn bei seinem verunglückten Seitfallzieher gegen Verl zeigen - der Slogan: "Die Wampe von Giesing". Denn bei jenem "Kunststück" rutschte Mölders Trikot so weit nach oben, dass der nicht ganz so flache Bauch des ehemaligen Bundesliga-Stürmers zum Vorschein kam. (Service: Ergebnisse der 3. Liga)