Thiago vom FC Liverpool: Schlechte Bilanz gegen Real Madrid

Thiago gewann nur ein Mal gegen Real

Thiago scheitert mit Bayern an Real

Auch die letzten Eindrücke sollten statistikfanatische Liverpool-Fans Sorgen machen. Im Hinspiel in dieser CL-Saison gab es mit Liverpool das erwähnte 1:3, in der Saison 2017/18 schied Thiago mit dem FC Bayern nach einem 1:2 in der Allianz Arena und einem 2:2 im Bernabéu im Halbfinale der Königsklasse aus.

Real verspielte 3:1-Vorsprung häufiger

Ein wenig Mut macht Liverpool vielleicht eine andere Zahlenspielerei. Laut Marca konnte Real in europäischen Wettbewerben nur in sechs von zehn Fällen einen 3:1-Sieg aus dem Hinspiel in ein Weiterkommen ummünzen. So warf der 1. FC Kaiserslautern die Madrilenen mit einem 5:0 im Rückspiel aus dem UEFA Cup 1981/82.