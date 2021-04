Hearthstone: Stabile Meta? Nicht mit Patch 20.0.2!

Wer sich in den letzten Tagen vermehrt auf der Hearthstone-Standard-Ladder aufgehalten hat, dem wird sich folgendes Bild geboten haben: Secret Paladins und No Minion Mages. That's it. Mit etwas Glück traf man noch auf vereinzelte Aggro Roques und einige verirrte Control Warlocks. Offensichtlich wurde das selbst Blizzard zu eintönig. Mit dem neusten Patch möchte der Publisher wieder für mehr Diversität unter den Standard-Decks sorgen.