Watzke wehrt sich gegen Guardiola-Kritik an Beraterhonoraren

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vom Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund hat die Kritik von Teammanager Pep Guardiola vom Champions-League-Gegner Manchester City an der Transferpolitik des BVB mit deutlichen Worten gekontert. "In den letzten fünf Jahren haben sie fast eine Milliarde Euro für neue Spieler ausgegeben", sagte Watzke der BBC: "In fünf Jahren. Wer hat die Möglichkeit zu so etwas? Er sollte andere Vereine nicht kritisieren."