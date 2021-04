CoD: Warzone - Verdansk ist bald Geschichte

Ein Zombie-Event deutet sich für CoD: Warzone an © Activision

Activision beginnt damit, die sehnlichst erwartete Season 3 für Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone anzukündigen und damit die neue Map für das Battle Royale.

Der offizielle Twitter Account von Call of Duty bestätigt, dass am 21. April etwas Großes in Warzone passieren wird. Mit wenigen Worten deutet die Botschaft darauf hin, dass Verdansk’s Tage gezählt sind. "Das Ende naht… #Warzone"