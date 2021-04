Nagelsmann zu Bayern-Gerüchten: "Es gab und gibt keine Gespräche"

Nagelsmann erklärte, dass er die Kommentare im TV nach dem Aus von Bayern München in der Champions League nicht mehr verfolgt habe. Er habe nach dem Spiel direkt umgeschaltet, "weil ich noch einen offenen Motorrad-Film bei Netflix hatte", so Nagelsmann. Per WhatsApp habe er dann viele Nachrichten zu den Aussagen von Matthäus erhalten.

Nagelsmann meinte weiter, dass es gerade "viele Trainer-Themen in der Bundesliga" gebe. Grundsätzlich müsse man als Trainer "immer ein bisschen rumeiern". Derzeit sei Adi Hütter der Dumme. "Was soll er denn vor drei oder vier Wochen sagen, da gab es noch keine andere Thematik. Da war es so, er bleibt in Frankfurt." Dann habe er ein Angebot erhalten und die Ausstiegsklausel gezogen. "Jetzt wird ihm Wortbruch vorgeworfen", so Nagelsmann.