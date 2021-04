Bayerns Innenminister Herrmann schürt Hoffnung auf Fan-Zulassung bei der EM

Herrmann hält Zuschauer bei den EM-Spieln in München für möglich © FIRO/FIRO/SID

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann kann sich Zuschauer bei den EM-Spielen in München vorstellen und hat damit die Hoffnung auf einen Verbleib als Ausrichterstadt geschürt. "Es ist ja ein Riesen-Stadion. Wenn wir zum Beispiel nur jeden siebten Platz besetzen würden, würden sich 10.000 Menschen dort versammeln, was stimmungsmäßig ein großer Gewinn gegenüber einem völlig leeren Stadion wäre", sagte der CSU-Politiker am Mittwoch dem kicker.