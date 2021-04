Nächster Coronafall bei Zweitligist Holstein Kiel

Der erneute Corona-Ausbruch bei Zweitligist Holstein Kiel nimmt kein Ende. Die Mannschaft, die sich nach mehreren Coronafällen zum zweiten Mal in Quarantäne begeben hatte, verzeichnete am Mittwoch einen weiteren positiven Befund. Seit März ist es der siebte Fall bei den Kielern, die noch auf den Aufstieg in die Bundesliga hoffen.