Granaten-Guide: Mit Granaten zum CS:GO-Gold

Granaten spielen in der CS:GO Meta eine große Rolle und entscheiden oftmals zwischen Sieg und Niederlage. Wir erklären im Guide, wie man Granaten am besten benutzt.

In CS:GO sind Granaten besser und stärker als in allen anderen Shootern. Es gibt sechs verschiedene Arten von Granaten und jede ist auf ihre Art und Weise nützlich.

Brandschutzverordnung gefällig?

Beginnen wir mit dem Molotow-Cocktail der Terroristen. Diese Granate ist darauf ausgelegt, dem Gegner Schaden zuzufügen. Der Molotow kostet 400$ und als Kill-Belohnung werden 300$ ausgeschüttet. Wirft man den Molotow, verursacht der Feuercocktail beim Einschlag flächendeckendes Feuer, das schweren Schaden (40 HP pro Sekunde) austeilt. Das Feuer hält für fünf Sekunden an. Bleibt ein Gegner in den Flammen stehen, wird er nicht überleben.

Incendiary erklärt - so funktioniert die Granate

So setzt man die Incendiary am besten ein:

Wann und wie lässt sich die HE am besten einsetzen? Eine klar definierte Meta gibt es hier nicht, die HE ist allerdings variabel spielbar. Man kann sie dem Unterdrückungsfeuer eines Teammates unterstützend beifügen, um einen oder mehrere Gegner zu töten. Das funktioniert am besten an engen Schlüsselpunkten der Map, wie zum Beispiel Inferno Banana oder Mirage Mid/Ramp. Eine andere übliche Anwendung ist es, angeschlagene Gegner mit der HE zu töten.