ATP-Turnier in München: Umfangreiche Übertragungen im BR und bei ran.de

Das ATP-Turnier in München (26. April bis 2. Mai) wird in diesem Jahr nahezu komplett im Fernsehen sowie im Internet zu sehen sein.

Das ATP-Turnier in München (26. April bis 2. Mai) wird in diesem Jahr nahezu komplett im Fernsehen sowie im Internet zu sehen sein. Alle Matches vom Centre Court überträgt der Bayerische Rundfunk in einem Livestream, Halbfinale und Finale in seinem dritten Programm. Partien vom Hauptplatz sind zudem bei ran.de zu verfolgen.