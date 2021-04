FC Bayern: Provoziert Hansi Flick seinen Abschied?

In den nächsten Stunden könnte es an der Säbener Straße zum Showdown kommen. Denn die Bayern-Verantwortlichen um Karl-Heinz Rummenigge, Herbert Hainer, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic planen ein Gespräch mit Hansi Flick.

Erstmals nahm Flick nach dem Ausscheiden in Paris in einem langen Monolog das Wort "DFB” in den Mund. Seine Kernaussage war, dass seine Familie hinter ihm stehen werde. Egal, ob er sich in der kommenden Saison für den FC Bayern, die deutsche Nationalmannschaft oder einen ganz anderen Weg entscheiden werde.