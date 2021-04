Steffen kritisiert DSV: "Zerstören und sabotieren uns selbst"

Die ständige Unruhe innerhalb des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) ist für Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen ein wesentlicher Grund für ausbleibende Erfolge. "Wir brauchen also gar keine Konkurrenz in der Welt, wir zerstören und sabotieren uns in solchen Fällen selbst", sagte Steffen (37) im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Man sagt ja, aus verbrannter Erde könne etwas Neues entstehen, aber wir kommen gar nicht dazu, mal etwas wachsen zu lassen. Wir brennen immer gleich alles nieder. Und das ist Mist."