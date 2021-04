Eintracht Frankfurt einigt sich mit Fredi Bobic - Trennung nach Saison

Hütter zu Gladbach - jetzt also doch!

Trotz der so erfolgreichen Saison wird nach Trainer Adi Hütter auch Fredi Bobic Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen. Darauf einigten sich nun Klub und Sportvorstand.

Der 49-Jährige beendet damit seine Tätigkeit in Frankfurt eine Woche nach dem letzten Bundesligaspieltag der laufenden Saison.

Bobic: "Erfolge erfüllen mich mit Stolz"

"Ich blicke auf fünf großartige Jahre bei Eintracht Frankfurt zurück. Die in dieser Zeit realisierten Erfolge erfüllen mich mit Stolz. Wir haben viel verändert und viel geschaffen. Die Eintracht-Familie ist in den fünf Jahren enorm gewachsen. Mein besonderer Dank geht an meine Vorstandskollegen und alle Mitarbeiter aus dem Sport", erklärte Bobic und fügte hinzu: "Herausheben möchte ich die beiden Trainer Niko Kovac und Adi Hütter. Durch den Aufsichtsrat habe ich immer volle Rückendeckung empfunden, insbesondere vom heutigen Ehrenvorsitzenden Wolfgang Steubing und seinem Nachfolger als Aufsichtsratsvorsitzenden Philip Holzer, dem ich für die jederzeit professionelle Zusammenarbeit danke."