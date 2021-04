Olympia ohne Impfungen: Sportmediziner Bloch hätte "Bauchschmerzen"

Die Sportler würden zudem nicht nur aus eigenem, sondern auch aus gesellschaftlichem Interesse nach Tokio fahren, merkte er an: "Wenn sie Mutanten zurückbringen, haben wir im Land, in der Gesellschaft ein Problem." Internationale Sportveranstaltungen in den letzten Monaten hätten gezeigt, dass es selbst bei guten Hygienekonzepten ohne den Schutz einer Impfung "an einer Stelle irgendwo gebröckelt hat, und dann wir hatten ein Spreader-Event".