Niko Kovac versteht Frust von Hansi Flick und kritisiert FC Bayern für fehlende Absprachen

Der frühere Bayern-Trainer Niko Kovac kann den Frust seines Nachfolgers Hansi Flick über fehlende Absprachen beim deutschen Rekordmeister verstehen. "Man will bei der Kaderplanung mitgenommen und eingebunden werden. Wir wissen alle, wie es in München abläuft: Dort ist es genau das Gegenteil", sagte der Coach der AS Monaco bei Sport Bild kritisch.

In Monaco laufe dagegen die Planung "total eng" mit Sportdirektor Paul Mitchell und der Scouting-Abteilung. "Wir sprechen alles durch, führen gemeinsam die Gespräche mit den Zugängen oder potenziellen neuen Spielern. Ich finde, das ist etwas, was jeder Klub braucht, das hat mich auch dazu gebracht, hier zu unterschreiben", betonte der 49 Jahre alte Kroate. Auch in seiner Zeit in Frankfurt sei dies so gewesen.