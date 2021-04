Hoffenheims Hoeneß: "Nicht angebracht, Panik zu verbreiten"

Frankfurt am Main (SID) - Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim ist davon überzeugt, dass sein Team nicht tiefer in den Abstiegskampf rutschen wird. "Es ist nicht angebracht, Panik zu verbreiten. Wir haben vertrauen in uns als Mannschaft, dass wir die Punkte holen, die wir brauchen", sagte der 38-Jährige im Vorfeld des Punktspiels beim Tabellenzweiten RB Leipzig am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN).