St. Pauli appelliert an Rainer Koch - Reform der Klubwettbewerbe ablehnen

Das Präsidium des Zweitligisten FC St. Pauli hat sich klar gegen eine Reform der Europapokalwettbewerbe ausgesprochen und diesbezüglich an den stimmberechtigten deutschen Vertreter Rainer Koch appelliert.

"Ein positiver Beschluss über die geplanten Veränderungen ist ein Schlag ins Gesicht aller, die den Fußball, den Wettbewerb und die Sportler*innen im Fokus ihres Handelns verstehen", schrieben die Verantwortlichen in einem öffentlichen Brief an den DFB-Vizepräsidenten.