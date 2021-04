Magdalena Neuner verrät: Horst Seehofer erkannte sie nicht

Seehofer zu Neuner: "Wer sind denn jetzt Sie?"

"Ich bin dann hin zu ihm, sagte Grüß Gott. 'Ja, wer sind denn jetzt Sie', sagte er zu mir", erzählte Neuner lachend. "'Ich bin die Neuner'", hatte sie Seehofer entgegnet und ergänzte in ihrer Schilderung: "Das war ein besonderer Moment."

Zu den Olympischen Spielen in Kanada hatte Neuner auch noch eine andere Story parat. Da es im olympischen Dorf keinen Alkohol gab, ging sie am Abend vor dem Rückflug zusammen mit den Bobfahrern auf geheime Einkaufstour.

"Wir haben Alkohol besorgt in rauen Mengen. Dann sind wir mit einer riesigen rollbaren Kühltruhe zurückgekommen und waren natürlich die Helden und haben so richtig gefeiert", erzählte die heute 34-Jährige. Beim Autokorso in München sei sie dann immer wieder eingeschlafen.