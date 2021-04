Stepanovic nach Hütter-Abgang: "Irgendwann gibt es nur noch Wochenverträge"

Frankfurt am Main (SID) - Der ehemalige Bundesliga-Trainer Dragoslav Stepanovic kann den Abgang von Adi Hütter bei seinem Herzensverein Eintracht Frankfurt nachvollziehen. "Er hat in Frankfurt viel aufgebaut und kann jetzt das große Ziel erreichen", sagte der 72-Jährige der Frankfurter Neuen Presse: "Die Frage ist allerdings, ob er das noch mal schaffen kann. Da bestehen sicher Zweifel. Und wenn man im Erfolg geht, bleibt man eben in besserer Erinnerung."