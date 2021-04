Volleyball-Bundesliga: Waibl will mit Dresden gegen Stuttgart kontern

In der Finalserie der Volleyball-Bundesliga sieht es aktuell für den Dresdner SC nicht gut aus. Trainer Alexander Waibl will gegen Stuttgart dennoch zurückschlagen.

In der Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga der Frauen kassierte der Dresdner SC gegen den aktuellen Deutschen Meister Allianz MTV Stuttgart drei deutliche 0:3-Niederlagen in Folge. Und auch in der aktuell stattfindenden Finalserie sieht es kaum besser aus.

Am Mittwochabend kommt es dann in der Arena in Stuttgart zum nächsten Showdown zwischen dem Tabellenzweiten und dem besten Team der Hauptrunde (ab 17.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Livestream). Dass es sich bei den Stuttgarterinnen trotz vier Pleiten in Folge um den Angstgegner der Dresdnerinnen handelt, will deren Trainer Alexander Waibl nicht so stehen lassen.