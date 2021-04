Manchester City gegen BVB: Guardiola erhöht Druck auf sich selbst

BVB-Matchplan steht: So will Terzic Man City schlagen

Trainer Pep Guardiola weiß um den Druck, der auf ihm lastet, endlich den angepeilten Titel in der Königsklasse einzufahren.

Guardiola will mit Manchester City den nächsten Schritt machen

"Im Geschäft geht es um gewinnen. Wenn wir nicht gewinnen, dann bin ich ein Versager. Und wenn wir gewinnen, wird es heißen: 'Wie gut ist Pep!' ", erklärte der 50-Jährige laut The Sun vor dem Rückspiel gegen Borussia Dortmund.

City hat das erste Duell mit dem BVB mit 2:1 gewonnen, bringt somit die bessere Ausgangsposition für den Einzug in das Halbfinale mit. "Jetzt ist es an der Zeit, einen weiteren Schritt zu machen. Jeder will es", stellte Guardiola klar. (Service: Spielplan und Ergebnisse der Champions League)