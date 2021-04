"Einfach ein Näschen": Freigang trotz Traumquote bescheiden

Auch beim 3:1 (2:1) im Länderspiel gegen Norwegen staubte sie nach einem Eckball aus kurzer Entfernung zum Ausgleich ab (8.). "Sie hat einfach ein Näschen", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg über die 23-Jährige: "Sie ist immer gefährlich, gerade in engen Räumen, wenn es kurz vor dem Tor jemanden braucht, der den Fuß, das Knie, den Kopf oder was auch immer hinhält, dann ist sie da." Aber zugleich auch als Teamplayerin, wie beim Hackenzuspiel auf Tabea Waßmuth, die wiederum Linda Dallmann das 2:1 auflegte (17.).

Die Bundestrainerin schätzt die gebürtige Kielerin, die in der laufenden Bundesliga-Saison zwölf Tore in 16 Spielen verbucht hat, auch für ihre lernwillige, selbstbewusste Art. "Sie ist hartnäckig, sie hört gut zu, sie bringt sich ein, sie hat auch eine gewisse Frechheit und Lockerheit. Sie lässt sich im Spiel auch nicht verrückt machen, wenn ihr mal etwas nicht gelingt."

"Da haben wir ein großes Projekt, da will ich dabei sein", erklärte die Stürmerin auf die Frage, ob schon finanzkräftige Großklubs bei ihr angeklopft hätten: "Ich habe nicht vor, im Sommer irgendwo hinzugehen, das sage ich offen und ehrlich. Mein Vertrag geht noch über zwei Jahre. Mir gefällt es in Frankfurt, also mache ich mir da nicht so große Gedanken drum."