Lieber Fussball: Mario Basler über seine Eskapaden, Raucher Kahn und heutige Profis

Aus seinem Lebenswandel hat der 30-malige Nationalspieler nie einen Hehl gemacht. So ist es auch heute noch. In der neuen Folge des SPORT1 -Podcasts Lieber Fußball sprach er mit Tobias Holtkamp über seine Zeit beim FC Bayern.

"Vor dem ersten Spiel gegen St. Pauli in Hamburg war ich abends unterwegs. Giovanni Trapattoni hat mich im ganzen Hotel gesucht und nicht gefunden", verriet Basler. Definitiv nicht die einzige Situation, in der es Trainer mit dem früheren offensiven Mittelfeldspieler nicht einfach hatten.

Basler: Kahn rauchte mehr als ich

Nachdem ihn Trapattoni dann doch gefunden hatte, sagte Basler dem Trainer, er sei Kaffee trinken gewesen. Und am nächsten Tag? Da brachte Basler seine Leistung - wie so oft nach langen Nächten: "Ich habe gespielt, ein Tor selbst geschossen, eines vorbereitet, wir haben 2:1 gewonnen. Ich war bester Mann. Beim Freistoß von mir hat sich St. Paulis Torwart den Finger gebrochen."

Heute ebenfalls unvorstellbar: Basler war während seiner kompletten Karriere Raucher. "Jeder wusste, dass ich rauche. Einmal habe ich die brennende Zigarette mit dem Aschenbecher in die Schublade gestellt, als der Trapattoni klopfte", erinnerte sich Basler, um dann auch eine interessante Story zu Oliver Kahn zu erzählen.

Basler stichelt: Kahn "hat ja ein bisschen zugenommen"

"Ich habe weitergeraucht, auch vor Uli Hoeneß. Andere haben die Zigarette immer versteckt. Im Warmwasserbecken nach dem Spiel gabs nichts Schöneres als ein Bier oder eine kalte Cola und eine Zigarette. Sogar Oliver Kahn hat geraucht - und zwar mehr als ich - was schwer war", berichtet Basler.

"Ich muss ein biologisches Wunder sein"

Hoeneß konnte Basler allerdings nichts vormachen. "Er wusste immer, was ich gemacht habe. Ich musste regelmäßig montags bei ihm im Büro antreten, weil ich trotz der Spiele immer unterwegs war an den Abenden", sagte Basler. Das habe aber nichts an seinem guten Draht zu dem heutigen Ehrenpräsidenten der Bayern geändert: