Champions League: Thomas Tuchel hält zu Real statt zu Klopp und Liverpool

Mit diesen Spielern will Tuchel lieber nicht streiten

Am Abend entscheidet sich in der Partie zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid ( Champions League: FC Liverpool - Real Madrid, ab 21 Uhr im LIVETICKER ), auf wen die Blues im Kampf um das Finalticket treffen. Chelsea-Coach Thomas Tuchel hat nach der 0:1-Pleite seines Teams gegen den FC Porto, die dank des 2:0-Sieges im Hinspiel dennoch zum Weiterkommen reichte, erklärt, dass er im Halbfinale lieber gegen die Spanier antreten würde.

"Im Allgemeinen mag ich es nicht, in der Champions League gegen Mannschaften aus der gleichen Liga zu spielen, da es mehr das Gefühl eines europäischen Wettbewerbs vermittelt. Aber das ist das Einzige", sagte Tuchel in Bezug auf ein mögliches Duell mit den Reds und Trainer Jürgen Klopp. ( Spielplan und Ergebnisse der Champions League )

Dass der aktuelle englische Meister trotz der 1:3-Niederlage im Hinspiel chancenlos ist, glaubt Tuchel indes keineswegs. "Das Spiel ist noch lange nicht vorbei, aber ich werde es auf jeden Fall beobachten. Alles ist möglich. Liverpool ist zu Hause sehr stark, also nehmen wir, was wir bekommen. Es ist eine gute Situation für uns", so der 47-Jährige weiter.