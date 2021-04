Flick nach dem Viertelfinal-Aus: "Mache mir Gedanken um meine Zukunft"

Nach dem frühen Aus in der Königsklasse ist die Meisterschaft beim FC Bayern nun "unser Minimalziel", betonte Flick. Der Titel in der Liga sei "kein Trostpreis, das ist die Basis". Deshalb müsse die Mannschaft die Enttäuschung von Paris bis zum Spiel am Samstag in Wolfsburg schnell wegstecken: "Da müssen wir wieder funktionieren."