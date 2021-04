NBA: Saison für Jamal Murray von Denver Nuggets vorzeitig beendet

Schwächung für die Nuggets

Murray hatte nach einem eher schwachen Saisonstart vor allem in den zurückliegenden Wochen eine wichtige Rolle gespielt, was mit einer erneuten Wahl zum All-Star belohnt wurde. In der vergangenen Saison führte er die Nuggets gemeinsam mit Superstar Nikola Jokic sensationell in die Conference Finals. (SERVICE: Die Tabellen der NBA)