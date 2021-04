Adi Hütter von Frankfurt zu Gladbach: Max Eberl erklärt den Trainer-Deal

Hütter zu Gladbach - jetzt also doch!

"Das war ein Thema, das mich in den letzten Wochen seit der Verkündung von Marco, dass er nach Dortmund gehen möchte, sehr, sehr belastet und angestrengt hat", erklärte Eberl am Dienstag: "Aber jetzt bin ich umso glücklicher, dass wir unseren Trainer gefunden haben."

Eberl: "Leider einem anderen Verein geschadet"

So wie Borussia Dortmund Marco Rose von Gladbach weglockte, nutzte Eberl nun auch eine Klausel, um Hütter von Eintracht Frankfurt zu holen ( Service: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga ).

Eine Vertragsklausel ermöglichte dem Österreicher Hütter einen vorzeitigen Ausstieg aus seinem bis zum 30. Juni 2023 laufenden Kontrakt in Frankfurt ( SPORT1 -Kommentar: Hütter lässt die geilste Saison liegen ).

Erleichtert über Entscheidung

Aber der 47-Jährige "hatte von Anfang an im Kopf, was wir als Verein uns als Ziel ausgelotet haben. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass es nun auch offiziell gemacht worden ist, dass wir vorgestern im Grunde das letzte Go bekommen haben und wir wissen, wer ab dem 1.7. unser neuer Trainer ist."