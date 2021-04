Beachvolleyball: Nach Walkenhorst & Penis-Eklat - Paul Becker schlägt Alarm

C. Paschwitz

Spieler gegen Verband - mancher sprach schon martialisch von einem Kleinkrieg auf Sand, wenn es in der jüngeren Vergangenheit um den immer höhere Wellen schlagenden Konflikt zwischen den Verantwortlichen des deutschen Beachvolleyballs und Alexander Walkenhorst ging.

Es ist erst wenige Wochen her, da hatte der Bruder von Olympiasiegerin Kira Walkenhorst als Kommentator eines Frauenspiels beim Turnier der German Beach Trophy in Düsseldorf für einen folgenschweren Eklat gesorgt.

Während der Übertragung auf dem Streaming-Portal Twitch hatte der 32-Jährige etwas auf den Bildschirm gekritzelt, das sich als Penis-Bild deuten ließ - und zwar ausgerechnet in dem Moment, als die beiden Topspielerinnen Victoria Bieneck und Isabel Schneider gezeigt wurden, die das Turnier hinterher vorzeitig abbrachen. ( Alles Wichtige zum Beachvolleyball )

Walkenhorst-Eklat nur ein Teil eines Gesamtproblems

Nachdem sich Walkenhorst, ohnehin als streitbare Figur bekannt, sich mehr oder weniger reumütig entschuldigte, wirkte der Fall damit zumindest öffentlich erledigt. Doch offenbar steckt der deutsche Beachvolleyball grundsätzlich in einer strukturellen Krise, deren Potenzial sich zu einer Zerreißprobe auszuwachsen vermag.

Das zumindest hat nun Paul Becker in einem ausführlichen Statement auf beach-volleyball.de warnend beschrieben. Der Beachvolleyballer, seit diesem Jahr mit Armin Dollinger aktiv, äußerte dabei seine "Angst vor einer dauerhaften Spaltung der Beach-Volleyballszene in Deutschland."

Becker, für den sich "die Sportart in der Zwietracht zwischen dem Verband und (...) Walkenhorst in der Öffentlichkeit schlecht präsentiert" und der den Umgang miteinander "peinlich" nennt, während Verband und aktive Spieler "ganzheitlich schweigen" will nun zu einer offenen Diskussion anregen und schlägt Alarm.