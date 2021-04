Borussia Dortmund: Teenie Jude Bellingham verzückt den Pott

Fällt der BVB auseinander? "Wissen nicht, was passiert!"

Jude Bellingham überzeugt bei Borussia Dortmund kontinuierlich mit starken Leistungen. Die BVB-Verantwortlichen loben den 17-Jährigen in höchsten Tönen.

Während die BVB-Stars Marco Reus, Emre Can, Mats Hummels und Co. in ihren Luxus-Autos aufs Trainingsgelände fahren, wird Jude Bellingham, Stammspieler von Borussia Dortmund, regelmäßig im schwarzen SUV mit britischem Kennzeichen von Mutter Denise nach Dortmund-Brackel gebracht. (SERVICE: Alles zur Bundesliga)