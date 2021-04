DEL: Düsseldorf feiert Kantersieg in Augsburg

Die Düsseldorfer EG hat im Kampf um den Einzug in die Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorgelegt.

Die Düsseldorfer EG hat im Kampf um den Einzug in die Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorgelegt. Die Rheinländer setzten mit dem souveränen 7:1 (2:0, 2:0, 3:1) bei den Augsburger Panthern die Iserlohn Roosters und die Grizzlys Wolfsburg unter Druck, die in der Nord-Gruppe Play-off-Plätze belegen und am Dienstagabend noch im Einsatz sind.