Motorsport: Hans-Joachim Stuck gibt Renn-Comeback bei GT2-European-Series

Motorsport-Ikone Hans-Joachim Stuck kehrt in der GT2 in Monza auf die Rennpiste zurück - und das als Senior mit 70 Jahren. Das Comeback hat sich angedeutet.

Hans-Joachim Stuck will am kommenden Wochenende beim Saisonauftakt der GT2-European-Series in Monza sein erneutes Comeback als Rennfahrer hinlegen.

GT2: Hans-Joachim Stuck vor Comeback in Monza

So hatte der zweimalige Sieger der 24 Stunden von Le Mans und DTM-Champion von 1990 zuletzt vor vier Jahren beim Legenden-Rennen des Audi-TT-Cup in Hockenheim mitgewirkt.

2020 wiederum war "Strietzel", zwischen 1974 und 1979 auch in der Formel 1 aktiv, beim Eisrennen in Zell am See mit seinem alten Formel-1-March öffentlichkeitswirksam in Erscheinung getreten. (Alles Wichtige zur Formel 1)