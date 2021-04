Copa-America-Teilnehmer werden vor Turnierstart geimpft

Alle Teilnehmer der Copa America (13. Juni bis 10. Juli) sollen vor dem Start des Turniers den chinesischen Sinovac-Impfstoff erhalten. Das teilte der Chef des südamerikanischen Fußballverbandes CONMEBOL Alejandro Dominguez am Dienstag mit. Demnach will Sinovac dem Verband 50.000 Impfdosen spenden, die vor der Teilnahme an bevorstehenden Turnieren an tausende Sportler verteilt werden sollen.