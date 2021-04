Alle Tests negativ: Marozsan und Lyon können in der CL antreten

Titelverteidiger Olympique Lyon kann sein Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain am Sonntag wie geplant bestreiten.

