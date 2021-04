Eintracht Frankfurt: Ralf Rangnick Trainer und Sportvorstand? So ist der Stand

C. Michel

Werden Sportvorstand Fredi Bobic und Trainer Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt von einer Person ersetzt? Der Name Ralf Rangnick wird plötzlich heiß gehandelt – zu heiß?

"Ich fühle mich noch frisch und würde gerne eine schöne, große Aufgabe übernehmen", verriet er in der ARD . Ein großer Traditionsverein würde ihn reizen: "Ich kann mir vorstellen, dass man dort Technologie und die Strahlkraft des Klubs zusammenbringt. Das wären Innovationen, die ich gerne bei einem Verein mit Strahlkraft, Zielen und einem großen Stadion umsetzen würde." (SERVICE: Alles zur Bundesliga)

Eintracht und Rangnick hatten bislang nur losen Kontakt

Hellmann ist ab sofort Vorstandssprecher der Eintracht

Diese intensiveren Gespräche soll es laut Bild am Donnerstag geben, Aufsichtsratsboss Philip Holzer will sich mit Rangnick zum Kennenlern-Gespräch treffen. Die Zeit drängt bei den Hessen, Frankfurt muss sich auf vielen Ebenen neu erfinden. Neben Bobic und Hütter wird nämlich auch Sportdirektor Bruno Hübner den Klub verlassen.

Die Umstrukturierung in Frankfurt nimmt langsam Formen an. Marketing-Vorstand Axel Hellmann wurde zum Vorstandssprecher (nicht Vorstandschef!) benannt. Er ist somit in diesen Tagen die Stimme des Vereins. "Die aktuelle Lage erfordert, dass übergeordnete Themen im Vorstand gemeinschaftlich abgearbeitet und die anstehenden personellen Übergänge auf den jeweiligen Positionen reibungslos sichergestellt werden", teilte Hellmann mit.