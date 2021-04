Handball, HBL: Hendrik Pekeler befürchtet Saison-Chaos wegen Spielabsagen

Hendrik Pekeler vom THW Kiel glaubt nicht an ein geregeltes Saisonende der Handball-Bundesliga. Entscheidet die Quotientenregel über Meister und Absteiger?

Hendrik Pekeler schwant jedenfalls Böses. Der 29 Jahre alte Nationalspieler geht nicht davon aus, dass in der laufenden Spielzeit alle 38 Spieltage absolviert werden können.

Pekeler befürchtet vorzeitiges Saisonende in der HBL

Was Pekeler so pessimistisch macht: Bisher hat es im deutschen Oberhaus bereits 38 Spielverschiebungen infolge von Corona-Fällen bei den Teams gegeben. Bis heute wurden 21 davon nachgeholt, für fünf Partien gibt es noch keinen neuen Termin. ( Spielplan und Ergebnisse der Handball-Bundesliga )

Dabei könnten vor allem die Vereine, die noch in der Champions League oder der European League vertreten sind, in große Terminnot geraten, glaubt Pekeler: "Wir spielen bis Ende Juni im Englische-Wochen-Rhythmus. Wenn wir noch mal in Quarantäne gehen sollten, wird es knifflig."