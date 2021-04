Pál Dárdai zieht die Zügel an: Medizinball-Training bei der Hertha

Pal Dardai und Berlin treffen am Sonntag auf Mainz 05 © POOL/AFP/SID/ANNEGRET HILSE

Pál Dárdai von Hertha BSC zieht im Abstiegskampf die Zügel an. Der Berliner Coach setzt auf Medizinball-Training.

Hertha BSC steckt tief im Abstiegskampf, am Sonntag wartet das wichtige Auswärtsspiel beim direkten Konkurrenten Mainz 05: "Wir müssen fighten und laufen, es gibt keine Ausreden mehr", sagte Hertha-Trainer Pál Dárdai am Montag in einer Presserunde (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga).