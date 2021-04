Keller: Förderung des Frauenfußballs soll Pflicht werden

Keller sieht Herren-Profifußball in der Pflicht © FIRO/FIRO/SID

DFB-Präsident Fritz Keller will den deutschen Profifußball langfristig zu einer Förderung des Frauenfußballs verpflichten. "Es muss irgendwann eine Verpflichtung sein, dass jeder Verein der ersten drei Ligen im Verhältnis zum Umsatz in den Frauenfußball investieren muss", sagte Keller am Dienstag im ZDF. Diese Vorgabe könne beispielsweise Teil der Lizenzierung werden.