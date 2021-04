Fritz Keller für EM-Spiele mit Fans in München "zuversichtlich"

DFB-Präsident Fritz Keller ist für EM-Spiele mit Fans in München "zuversichtlich". Zunächst erwarte er aber eine Zusage durch die bayerische Landesregierung.

DFB-Präsident Fritz Keller sieht gute Chancen für EM-Spiele in München mit Zuschauerinnen und Zuschauern.

Voraussetzung für eine Zulassung von 20 Prozent der Gesamtkapazität sei allerdings eine entsprechende Lage der Corona-Pandemie. "So wie die Politik das mit den Impfungen verspricht, müsste das möglich sein. Da bin ich zuversichtlich, dass wir die vier Spiele hinbekommen", sagte Keller am Dienstag im ZDF .

Zunächst erwarte er aber eine entsprechende Zusage durch die bayerische Landesregierung, so Keller weiter. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) wird am Montag die Entscheidung über das EM-Format (11. Juni bis 11. Juli) in ursprünglich zwölf Ländern treffen. München, Dublin, Rom und Bilbao konnten bislang eine teilweise Zulassung von Zuschauern nicht garantieren.