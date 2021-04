FC Bayern bei PSG in der Einzelkritik: Davies wackelt, Neuer herausragend

Der FC Bayern gewinnt bei PSG, scheitert trotzdem in der Champions League. Manuel Neuer hält sein Team im Spiel, ein Shootingstar bekommt Grenzen aufgezeigt.

Trotz großen Kampfes und eines 1:0-Sieges im Rückspiel in Frankreich scheiterte der FC Bayern im Viertelfinale der Champions League nach der 2:3-Hinspielpleite in München an Paris Saint-Germain. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)