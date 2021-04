Champions League: PSG - FC Bayern, Stimmen von Neuer, Fllick

Neuer: Pfeifen aus dem letzten Loch

Flick hadert mit letzter Sané-Chance

Hansi Flick (Trainer FC Bayern) : "Im Hinspiel in München haben wir zu wenig Tore gemacht. Das dritte Gegentor war zu viel. Wenn man beide Spiele zusammenzählt, waren wir die bessere Mannschaft. Wir haben heute gesehen, welche Qualität PSG in der Offensive hat. Trotzdem muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment haben, auch wenn wir uns davon nichts kaufen können. Sie war sehr konzentriert, hat alles versucht. Wir haben im Moment das Pech, dass wir den einen oder anderen Verletzten haben. Wir müssen das so akzeptieren. Paris ist weiter, da kann man als fairer Verlierer nur gratulieren."

Gespräch mit Kahn: "Ich habe Zeit"

Müller kritisiert Schiedsrichter

Thomas Müller (FC Bayern): "Wir haben ein Tor zu wenig erzielt, um weiterzukommen. Bei den ersten Chancen von Paris hat Manu einmal super gehalten, einmal hat der Pfosten geholfen. Eigentlich hatten wir dann die Situation, die wir wollten, machen das 1:0 und hatten dann einige Möglichkeiten, haben es aber aus unterschiedlichen Gründen verpasst, sie zu nutzen. Unser Engagement, unser Bemühen, war immer super, keine Frage - aber in der 2. Halbzeit war das Spiel dann sehr zerfahren. Der Schiedsrichter hat sich auch sehr auf das leichte Hinfallen und dieses Geschrei eingelassen. Wir kamen nie in eine wirkliche Druckphase, das Spiel wurde immer wieder unterbrochen. Am Ende hat PSG eine tolle Offensive, aber für uns ist das Aus sehr enttäuschend, obwohl wir in Paris gewonnen haben. Da haben wir uns mit dem Hinspiel-Ergebnis keinen Gefallen getan."zur Bedeutung für Flicks Zukunft: "Die Enttäuschung ist sehr, sehr groß. Wir haben uns sehr viel vorgenommen und sehr viel Herzblut reingesteckt. Auf die vielen Veränderungen haben wir vermeintlich gut reagiert, hatten natürlich trotzdem eine super Truppe auf dem Platz und teilweise auch super Spiele gemacht. Aber der Gegner muss immer respektiert werden. Was die Jungs da vorne am Ball können, das ist schon super, keine Frage. Den Respekt wollen wir ihnen schon geben. Nichtsdestotrotz hatten wir es über zwei Spiele selbst in der Hand und wegen einem Tor nicht gewonnen."