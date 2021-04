Daniel Andre Tande nach Horrorsturz aus Krankenhaus entlassen

Daniel Andre Tande stürzte am 25. März schwer © FIRO/FIRO/SID

"Er ist in einem guten Allgemeinzustand, es geht ihm gut", teilte der norwegische Skiverband am Dienstag mit. Nun brauche der 27-Jährige Ruhe und Erholung als "Teil der Behandlung". Tande werde daher in den kommenden Wochen nicht für Interviews zur Verfügung stehen.