Flashpoint 3 wird offizieller CS:GO Qualifier fürs Major

Flashpoint 3 führt ein neues Format ein, in dem 16 Mannschaften in einem Double Elimination Bracket antreten sollen. Die relativ junge Serie erhält außerdem den Ritterschlag von Valve, ist somit offiziell das erste europäische Qualifikationsevent für das 2021 geplante Counter-Strike Major.

Teams in allen Regionen sammeln in ausgewählten Turnieren sogenannte RMR (Regional Major Ranking) Punkte, die je nach Platzierung verteilt werden. Durch diese Qualifikationen kristallisiert sich wiederum heraus, wer zu den begehrten Major Events eingeladen wird. In Europa finden insgesamt drei RMR Turniere statt, durch die die Teilnehmer des PGL Stockholm 2021 bestimmt werden. Dieses soll von 23. Oktober bis 7. November stattfinden.