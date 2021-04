Olympia: Hörmann erhöht Druck in Impfdebatte

DOSB-Präsident Alfons Hörmann erhöht gut drei Monate vor dem Start der Olympischen Spiele in Tokio in der Impffrage den Druck auf die Politik.

Frankfurt am Main (SID) - DOSB-Präsident Alfons Hörmann erhöht gut drei Monate vor dem Start der Olympischen Spiele in Tokio in der Impffrage den Druck auf die Politik. "Wir sehen mit Beginn des zweiten Quartals und 100 Tage vor den Spielen den Zeitpunkt gekommen, an dem wir dringend eine klare Konzeption mit der Politik erarbeiten müssen", sagte der 60-Jährige im SID-Interview.