Champions League, Liverpool - Real Madrid: Klopp zieht Hoffnung aus BVB-Spiel

Jürgen Klopp denkt bei einer Aufholjagd im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid an seine BVB-Vergangenheit zurück. Er erinnert sich an ein besonderes Duell.

"Vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr genau wann, haben wir mal mit Dortmund gegen Madrid gespielt. Wir haben 3:0 verloren, sie waren klar besser. Aber im Rückspiel waren wir nach 37 Minuten 2:0 vorne", sagte Klopp vor dem zweiten Duell am Mittwoch.

Was Klopp aber auch noch wusste: "Es blieb beim 2:0, wir sind trotzdem ausgeschieden." Das Viertelfinal-Duell mit den Königlichen 2014 aber zeige: "Im Fußball ist alles möglich." Also auch, dass der englische Meister nach dem 1:3 in Madrid noch ins Halbfinale stürmt.